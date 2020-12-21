Израиль закрыл границы из-за нового штамма COVID-19

C 23 декабря Израиль закрывает въезд для иностранцев в связи с появлением нового типа коронавируса.

Об этом объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Он сообщил, что для возвращающихся на родину израильтян вводится обязательный карантин в специальных центрах.

«Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев», — цитирует премьера ТАСС.

Нетаньяху пояснил, что исключение может быть сделано для дипломатов.

Те граждане Израиля, которые приедут из-за рубежа спустя 48 часов после введения запрета на въезд, будут направлены на карантин в специальные центры. Те же израильтяне, которые успеют вернуться в ближайшие 48 часов, смогут проходить карантин дома, приводит агентство слова Нетаньяху.

Ранее Россия объявила о временной приостановке с 22 декабря авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемической обстановки в этой стране. Ограничения будут действовать в течение недели.

Напомним, опасная мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании, Дании, ЮАР и Австралии. Британские власти признали ухудшение эпидемической обстановки и рекомендовали жителям Лондона, юго-востока и востока Англии не покидать пределы указанных регионов, работать из дома и ограничить социальные контакты. Там будут закрыты рестораны, кафе, спортзалы и магазины, в которых не продают предметы первой необходимости.

По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, новый тип коронавируса на 70% заразнее, однако нет свидетельств, что он провоцирует более тяжелое течение заболевания.

Первыми на новый тип коронавируса в Великобритании отреагировали Нидерланды: местные власти запретили пассажирское авиасообщение с Англией с 20 декабря до 1 января 2021 года.

Вскоре аналогичное решение приняли Бельгия, Франция, Германия, Италия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия, Австрия, Финляндия, Швейцария, Хорватия, Чехия, Эстония, Израиль и Турция.

