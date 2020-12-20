Циклон «Грета» обрушит на Москву снегопады и метели

В конце следующей недели на столицу обрушатся снегопады и метели, принесенные циклоном «Грета».

Выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос «Евгений Тишковец.

При этом он отметил, что первая половина предстоящей недели не принесет погодных сюрпризов. По его словам, с понедельника до среды сохранится пасмурная погода с высокой влажностью, существенных осадков не ожидается. Столбики термометров продолжат колебаться около нулевой отметки.

«Вторая же часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем «Грета», который сейчас набирает силы над Британскими островами», — рассказал Тишковец «РИА Новости».

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По его прогнозам, снегопады слабой интенсивности начнутся в среду вечером и будут идти в течение полутора суток. Однако в пятницу и в ночь на субботу на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели. Видимость ухудшится до «молока», на дорогах ожидаются снежные заносы и переметы, что может привести к коллапсу наземного и воздушного транспорта.

Тишковец добавил, что предварительно прогнозируется до 20−25 миллиметров осадков, что составляет почти половину всей декабрьской нормы.

«Сугробы в столице вырастут вдвое — с 10 до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря», — уточнил он в беседе с агентством.

Синоптик предполагает, что температура воздуха в пятницу, 25 декабря, составит минус 2 — минус 5 градусов, а в субботу понизится до минус 4 — минус 7. Порывы ветра будут достигать 10−15 метров в секунду.

Ранее Евгений Тишковец предупредил москвичей и других жителей столичного региона о том, что уже в январе им придется пережить сильные температурные колебания: будут оттепели и заморозки вплоть до минус 30 градусов.

