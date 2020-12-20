Академик Лео Бокерия предложил простой способ продлить жизнь

Ходьба является самым простым способом продлить жизнь, заявил известный российский кардиохирург, академик Лео Бокерия.

Он отметил, что «пандемия физической пассивности» — не менее коварная, чем COVID-19, поскольку ежегодно уносит значительно больше жизней.

По его словам, согласно результатам масштабного международного исследования, люди, ведущие сидячий образ жизни, живут в среднем на семь-восемь лет меньше, чем те, кто ходят суммарно хотя бы два часа в неделю.

«У ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специальная одежда или оборудование», — сказал врач в интервью kp.ru.

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Бокерия предложил заменить на пешую прогулку поездку в общественном транспорте, временами отказываться от лифта или эскалатора, а вместо просмотра телевизора совершать вечерний променад.

Он также обратил внимание, что важно соблюдать регулярность, а необходимые два часа ходьбы в неделю можно разбить на несколько дней.

Как писал ранее ridus.ru. главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что главным способом продлить жизнь являются физические нагрузки. На второе место он поставил ограничение калорий.