«Это страшно»: климатолог предупредила о последствиях малоснежной зимы в РФ

Малоснежная зима грозит маловодием рек, сообщила климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.

По ее словам, большинство уральских рек снегового питания.

Она также объяснила, что европейские и азиатские территории асинхронны по увлажнению, а маловодие всегда чередуется с многоводием.

«Это страшно. Реки только начинаются на Урале. А мы питаемся за счет водохранилищ, а они маленькие на Урале», — сказала Пестрякова в беседе с URA.RU.

Климатолог выразила надежду, что не будет засухи, как в 1973 году, а осадки выпадут в январе, так как в феврале их традиционно мало.

В свою очередь доцент МГУ Павел Константинов объяснил погодные аномалии следствием особенностей атмосферной циркуляции (взаимное распределение на территории циклонов и антициклонов, а также длительность их пребывания на определенной территории).

Он также отметил, что в этом году в некоторых российских регионах декабрь станет самым солнечным за всю историю наблюдений. По его мнению, это связано с распространением антициклона и отсутствием осадков. При этом Константинов отметил, что в отличие от предыдущей зимы количество пока не выпавшего снега может быть скомпенсировано.

«Общие тенденции движутся к потеплению зимнего сезона, но такого резкого перехода к бесснежным зимам, какой был на европейской территории предыдущей зимой, ожидать не следует», — объяснил изданию эксперт.

Он добавил, что общий тренд на потепления будет продолжаться на всей территории России.

Потепление во всем мире, особенно в Арктике, отмечается учеными постоянно. Практически каждый месяц устанавливает новые рекорды. В прошлом году зимы в большей части Северного полушария в привычном смысле вообще не было и специалисты объяснили, почему это произошло.

Что касается будущих зим, то научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что глобальное потепление станет причиной сокращения зимнего периода. Россияне станут свидетелями резких изменений климата, и своими глазами увидят, как «зима скукоживается», заявил синоптик.



Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей и других жителей столичного региона о том, что уже в январе им придется пережить сильные температурные колебания: будут оттепели и заморозки вплоть до минус 30 градусов.