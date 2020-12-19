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Трамп вновь усомнился в победе Байдена на выборах в США

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© pixabay.com

© pixabay.com

Действующий президент США Дональд Трамп вновь отказался признавать свое поражение на выборах.

Он утверждает, что проиграл его противник Джо Байден.

По словам главы государства, кандидат от Демократической партии уступил ему во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом.

«Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом, — написал американский лидер на своей странице в Twitter. — Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли».

«Не будьте слабыми дураками», — призвал он своих соратников по партии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что подведение итогов голосования коллегии выборщиков является лишь одним из этапов процесса президентских выборов в США. Поэтому президент Дональд Трамп будет и дальше оспаривать их результаты в судах, отметила она.

Напомним, Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики поддержат Байдена. Однако позднее президент добавил, что это — не единственное условие. Байдену еще предстоит доказать, что он собрал голоса избирателей, не прибегая к мошенничеству.

По последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 миллиона избирателей, за Трампа — 74,2 миллиона. Кандидату от демократов удалось получить 306 голосов выборщиков при необходимых 270, а у действующему главе государства Дональду Трампу — лишь 232.

С победой Байдена поздравил президент России Владимир Путин.

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Трамп отверг причастность России к хакерской атаке на США

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СМИ преувеличили масштабы хакерской атаки на компьютерные системы американского правительства, заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Он также подверг сомнению предположение о причастности России к этой кибератаке.

«Россия, Россия, Россия — так в первую очередь причитают, как только что-либо случается… СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)» — написал Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома также отметил, что эта хакерская атака выглядит в сообщениях лживых СМИ намного значительнее, чем в действительности. «Я был полностью проинформирован, и все находится под полным контролем», — заверил американский лидер.

Он также не исключил, что хакерские вылазки могли совершаться во время президентских выборов в США. «Могла иметь место и атака на наши нелепые устройства для голосования в ходе выборов, которые, как теперь очевидно, я выиграл с существенным отрывом», — уточнил Трамп.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью американскому журналисту Марку Левину, что, по его мнению, к произошедшей хакерской атаке причастна Россия.

Напомним, о широкомасштабном нарушении конфиденциальности ресурсов Министерства финансов и Национального управления телекоммуникаций и информации США стало известно 14 декабря. В американской прессе утверждается, что хакеры были связаны с «иностранным правительством». Ответственной за взломанное программное обеспечение Microsoft назначили Россию.

Примечательно, что еще в конце октября Помпео назвал Россию «разрушителем глобального интернета» и призвал бороться с ней. Параллельно американская разведка заявила о подготовке массированной атаки на систему выборов. Якобы русские хакеры собирались вызвать хаос на фоне неопределенности итогов голосования.

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