Трамп вновь усомнился в победе Байдена на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп вновь отказался признавать свое поражение на выборах.

Он утверждает, что проиграл его противник Джо Байден.

По словам главы государства, кандидат от Демократической партии уступил ему во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом.

«Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом, — написал американский лидер на своей странице в Twitter. — Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли».

«Не будьте слабыми дураками», — призвал он своих соратников по партии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что подведение итогов голосования коллегии выборщиков является лишь одним из этапов процесса президентских выборов в США. Поэтому президент Дональд Трамп будет и дальше оспаривать их результаты в судах, отметила она.

Напомним, Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики поддержат Байдена. Однако позднее президент добавил, что это — не единственное условие. Байдену еще предстоит доказать, что он собрал голоса избирателей, не прибегая к мошенничеству.

По последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 миллиона избирателей, за Трампа — 74,2 миллиона. Кандидату от демократов удалось получить 306 голосов выборщиков при необходимых 270, а у действующему главе государства Дональду Трампу — лишь 232.



С победой Байдена поздравил президент России Владимир Путин.