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В Петербурге задержали двух девочек, затушивших снегом Вечный огонь

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Две 13-летние школьницы, потушившие снежками Вечный огонь в парке Красного Села в Петербурге, были доставлены в отделение полиции.

Внимание на потухший Вечный огонь обратил прохожий, который и сообщил в полицию об ощущающемся запахе газа.

Прибывшие на место стражи порядка подтвердили данную информацию и передали ее в организацию, которая следит за памятником.

Вскоре горение огня восстановили.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, полицейским удалось оперативно установить причастных к данному инциденту. «Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки», — приводит ТАСС сообщение регионального ГУ МВД.

Виновниц происшествия доставили в отдел полиции и сообщили об этом их родителям, которые будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. С детьми проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что ночью 24 мая группа молодых людей подъехала на автомобиле Skoda на Якорную площадь в Кронштадте и начала готовить мясо на пламени мемориала рабочим и матросам. После себя они оставили шампуры и упаковку от еды.

В июле 2019 года в Саратовской области подростки помочились на Вечный огонь в городе Марксе.

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