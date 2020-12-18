Pfizer отрицает сбои в поставке вакцин в США

Власти нескольких штатов США заявили, что они не получат запланированное количество доз вакцины Pfizer-BioNTech. Задержки и сокращение партий привели к тому, что вакцины может не хватить на медицинских сотрудников.

Напомним, что массовая вакцинация в США началась в понедельник, и уже на этой неделе сотни тысяч человек, в основном медики, работающие в «красной зоне», были вакцинированы. Ожидается, что на следующей неделе темпы вакцинации увеличатся, если Moderna получит федеральное разрешении.

Однако увеличения количества партий от компаний Pfizer-BioNTech ждать не приходится. Например, Калифорния на следующей неделе получит на 160 000 доз вакцины меньше, чем ожидалось. Это примерно на 40% меньше от запланированного количества, уточняют специалисты.

Сокращение поставок вакцин ожидается и в других штатах. Миссури получит на 25−30% меньше вакцины, чем ожидалось. А в заявлении Министерства здравоохранения штата Айова говорится, что количество вакцинированных сократится на 30%.

В фармкомпании Pfizer-BioNTech заявили, что у них с точки зрения производства ничего не изменилось.

У Pfizer не было никаких производственных проблем с нашей вакциной COVID-19, и поставки, содержащие вакцину, не задерживаются. Все отправляется по графику, и если возникают какие-то заминки, то только на местном уровне, — объяснили ситуацию в компании.

Компания заявила в письменном заявлении, что на этой неделе она отправила все 2,9 миллиона доз в США.

На нашем складе есть еще миллионы доз, но на данный момент мы не получили никаких инструкций по доставке дополнительных партий, — заключили представители Pfizer-BioNTech.

Компания Pfizer заявила, что по-прежнему уверена, что сможет доставить до 50 миллионов доз во всем мире в этом году и до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.