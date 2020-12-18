Политолог Марков: НАТО планирует вмешаться в российские выборы

Спецслужбы стран НАТО готовят полномасштабную кампанию по подрыву легитимности грядущих в 2021 году выборов в Госдуму России. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Фейк-прогноз-2021. Стратегии и технологии дискредитации будущих выборов».

Эти силы стремятся подчинить нашу страну себе для ее территориального расчленения, лишения России ядерного оружия и природных ресурсов. Они планируют устроить российский майдан или как минимум его репетицию после выборов в Государственную думу 2021-го года. Чтобы объявить выборы нечестными, создана целая сеть неправительственных организаций, а также подготовлены специальные люди, которые должны опубликовать море фейковых новостей о грубейших нарушениях во время выборов. Эти НКО имеют огромный опыт в фальсификации наблюдения, — утверждает Марков.

Эксперт добавил, что «основной метод борьбы за легитимность российских выборов — провести их максимально честно, открыто и справедливо».

«Для этого нужна плотная система контроля, в котором должны участвовать общественные организации, большое количество активных граждан, а также известные фигуры из экспертного сообщества», — подытожил Сергей Марков.

В ходе ежегодной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заметил, что на выборах в Госдуму «более половины малых партий смогут выставлять своих кандидатов без сбора подписей граждан».

Кроме того, добавил глава государства, «с принятием конституционных поправок нижняя палата парламента оказывает гораздо более существенное влияние на формирование правительства, что значительно повышает ответственность депутатского корпуса перед страной».