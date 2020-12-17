Путин оценил шансы малых партий на выборах в Госдуму в 2021 году

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам в ходе ежегодной пресс-конференции, чем предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму будут отличаться от предыдущих избирательных кампаний в нижнюю палату парламента.

В следующем году в выборах примут участие огромное количество малых партий. Наша политическая система и раньше давала возможность всем политическим силам участвовать в избирательных кампаниях. Однако в этот раз более половины малых партий смогут выставлять своих кандидатов без сбора подписей граждан, — заявил глава государства.

«Кроме того, — напомнил Путин, — в этом году были приняты конституционные поправки, предусматривающие, что впредь Госдума будет оказывать намного более существенное влияние на формирование правительства. Это значительно повышает ответственность депутатского корпуса перед страной».

Президент отметил, что вмешаться в российские выборы попытаются иностранные спецслужбы. «Это обычная практика, спецслужбы разных стран постоянно вмешиваются в избирательные процессы. Но мы это знаем и готовимся», — заключил Владимир Путин.