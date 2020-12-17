В центре Гамалеи рассказали, кому предназначена «лайт-вакцина» от COVID-19

Специалисты центра Гамалеи работают над созданием «лайт-вакцины» против коронавируса.

Именно о ней упомянул в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Он отметил, что это однокомпонентный препарат с более коротким периодом выработки антител.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уточнил в эфире телеканала «России 24», что данная вакцина называется «Спутник V-лайт». «Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, до 85% у определенной категории граждан, может быть, чуть меньше для других», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Дмитриева, в фонде, покрывающем затраты Института Гамалеи на необходимые клинические испытания, видят спрос на такой препарат за рубежом, поэтому «эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, туда, где идут сильные эпидемические очаги».

При этом он заверил, что флагманским препаратом в России останется «Спутник V».

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В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил, что «лайт-вакцину» от COVID-19 планируется поставлять в другие страны, а россиян будут прививать двумя компонентами, как и планировалось. «Это (лайт-вакцина) — в другие страны, а у нас со „Спутником V“ как было, так и будет», — приводит его слова агентство.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в РФ разрабатываются 26 вариантов вакцины от COVID-19.

Согласно результатам социологического исследования фонда «Общественное мнение», доля россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, за последние два месяца увеличилась почти в два раза: если в сентябре — октябре о готовности к вакцинации говорили 23% россиян, то сегодня этот показатель достиг 42%. Социологи выяснили, что наибольшее доверие у респондентов вызывает отечественная вакцина, в пользу которой высказались 66% россиян. Почти две трети респондентов (63%) продемонстрировали осведомленность о первой зарегистрированной в мире вакцине «Спутник V», а из общего числа участников опроса, осведомленных о «Спутнике V», более 75% следят за информацией о ее клинических испытаниях.

