Эксперт: Путин дал понять, что конкуренция на выборах в ГД будет нешуточной

Политолог Михаил Ковалев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предстоящих выборах в Госдуму, сказанные им в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Президент дал понять, что конкуренция на выборах в нижнюю палату парламента будет очень серьезной, поэтому и малым политическим партиям, и парламентским партиям пора начинать основательно готовиться к предстоящей избирательной гонке», — заявил Ковалев.

Эксперт обратил внимание на то, что ответ Владимира Путина на вопрос о выборах был предельно корректным.

Журналисту, который задавал этот достаточно острый вопрос, возможно, хотелось услышать какие-то слова поддержки в адрес малых партий или какие-нибудь славословия в адрес парламентских партий. Но президент взял дистанцию и сказал, что решать, какие силы будут представлены в Госдуме следующего созыва, предстоит избирателям. При этом, подчеркну, глава государства заверил собравшихся, что конкуренция предстоит нешуточная. И это замечательно, поскольку у электората появится больший выбор, — пояснил Михаил Ковалев.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заметил, что на выборах в Госдуму «более половины малых партий смогут выставлять своих кандидатов без сбора подписей граждан».

Кроме того, добавил президент, «с принятием конституционных поправок нижняя палата парламента оказывает гораздо более существенное влияние на формирование правительства, что значительно повышает ответственность депутатского корпуса перед страной».