МОК признал поддельными подписи Родченкова по делу российских биатлонисток

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с тем, что экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал документы, представленные по делу трех российских биатлонисток, обвиненных в употреблении допинга.

Об этом сообщил адвокат спортсменок Алексей Панич, который ранее заявил о том, что, опираясь на выводы экспертов, подписи Родченковa в документах можно признать поддельными.

«В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова, — цитирует Панича ТАСС. — В этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов».

«Наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов», — добавил адвокат.

Панич пояснил, что, по словам Родченкова, он давал согласие на использование его электронных подписей, однако эксперты установили, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти, а подписи на остальных семи были сделаны другим лицом.

Как сообщалось ранее, в ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что подписи на всех письменных показаниях Григория Родченкова, представленные ранее Международным олимпийским комитетом (МОК), являются подделкой. CAS принял данное заявление к рассмотрению и потребовал от МОК в течение суток предоставить свои объяснения по этому вопросу.

Напомним, 2 марта CAS приступил к рассмотрению апелляции уже завершивших свою профессиональную карьеру российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны МОК. В ноябре 2017 года они были пожизненно дисквалифицированы, а их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Как известно, на сочинской Олимпиаде эти спортсменки завоевали серебряные медали в составе эстафетной команды. Кроме того, Вилухину лишили серебряной медали, которую она выиграла в спринтерской гонке.

