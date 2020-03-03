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МОК признал поддельными подписи Родченкова по делу российских биатлонисток

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с тем, что экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал документы, представленные по делу трех российских биатлонисток, обвиненных в употреблении допинга.

Об этом сообщил адвокат спортсменок Алексей Панич, который ранее заявил о том, что, опираясь на выводы экспертов, подписи Родченковa в документах можно признать поддельными.

«В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова, — цитирует Панича ТАСС. —  В этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов».

«Наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов», — добавил адвокат.

Панич пояснил, что, по словам Родченкова, он давал согласие на использование его электронных подписей, однако эксперты установили, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти, а подписи на остальных семи были сделаны другим лицом.

Как сообщалось ранее, в ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что подписи на всех письменных показаниях Григория Родченкова, представленные ранее Международным олимпийским комитетом (МОК), являются подделкой. CAS принял данное заявление к рассмотрению и потребовал от МОК в течение суток предоставить свои объяснения по этому вопросу.

Напомним, 2 марта CAS приступил к рассмотрению апелляции уже завершивших свою профессиональную карьеру российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны МОК. В ноябре 2017 года они были пожизненно дисквалифицированы, а их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Как известно, на сочинской Олимпиаде эти спортсменки завоевали серебряные медали в составе эстафетной команды. Кроме того, Вилухину лишили серебряной медали, которую она выиграла в спринтерской гонке.

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Комментарии (1)

  • Small 9c45709890
    Alex Gravitonсегодня, 17:23

    Для подобных явлений существуют гарантии - контракт например. Соискатель подписывает договор, что после обучения обязуется проработать какое-то время и указывается что в случае беременности применяются те или иные санкции или неустойки. Так поступают уже давно на западе.

    А по сути, подобное происходит из-за бесправности работников в стране из-за отсутствия сильной системы профсоюзов, которые так же существуют в западных странах.
    Наши профсоюзы не идут ни с какое сравнение с западными. Потому нужно добиваться чтобы наши партийные головастики в Думе развивали тему усиления полномочий профсоюзов, их эволюцию. Чтобы принимались законы в этом направлении.
    Тогда человек может придти и попросить помощи из-за неоправданных или противоправных действий потенциального или действующего работодателя.

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