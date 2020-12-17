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Эксперт: Путин дал очень развернутый и адекватный ответ по Навальному

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Прогнозы о том, что президент России Владимир Путин не захочет комментировать новый доклад Bellingcat о предполагаемом отравлении блогера Алексея Навального, не оправдались. Глава государства предельно подробно объяснил позицию российской власти по данному вопросу. С таким мнением выступила политолог Анна Федорова по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в четверг, 17 декабря.

Путин дал достаточно развернутый и адекватный ответ. Он еще раз заметил, что ситуация с Навальным — это в чистом виде ангажированная история. Я даже не знаю, что тут можно добавить. В экспертном сообществе мы давно обсуждали, что предполагаемое отравление Алексея Навального — инструмент определенных политических игроков, которые действуют против российской власти и нашего государства. Сюда же относятся и те безумные инсинуации о том, что Навального травили не один раз, а целых два или три, — рассказала Федорова.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что доклад The Insider и Bellingcat является «легализацией материалов американских спецслужб».

«Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели — довели бы до конца», — подчеркнул Путин.

Россия, заверил глава государства, готова принять активное участие в расследовании инцидента с Навальным, однако страны Запада почему-то не хотят видеть наших отечественных специалистов в числе тех, кто занимается этим делом.

«Если на территории России действительно применялось химическое оружие „Новичок“, мы не раз просили Германию и другие страны Запада дать нам эту информацию. Мы также предлагали, чтобы наши специалисты выехали в ЕС, чтобы вместе с зарубежными коллегами разобраться с проблемой. Или мы просим приехать к нам и предоставить биологический материал. Хотя бы пусть дадут официальное заключение. Почему мы не можем получить хотя бы официальное заключение?» — пояснил глава государства.

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