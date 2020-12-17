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Путин ответил на вопрос о том, читал ли он доклад Bellingcat о Навальном

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Журналист BBC Стив Розенберг спросил в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, читал ли он доклад The Insider и Bellingcat, который доказывает, что за отравлением блогера Алексея Навального стоит российское государство.

По поводу покушения на нашего известного блогера могу сказать лишь то, что мы готовы к расследованию. Если на территории России действительно применялось химическое оружие «Новичок», мы не раз просили Германию и другие страны Запада дать нам эту информацию. Мы также предлагали, чтобы наши специалисты выехали в ЕС, чтобы вместе с зарубежными коллегами разобраться с проблемой. Или мы просим приехать к нам и предоставить биологический материал. Хотя бы пусть дадут официальное заключение. Почему мы не можем получить хотя бы официальное заключение? — ответил Путин.

Напомним, что в своем расследовании The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к отравлению Алексея Навального в Томске. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем Навальным с 2017 года.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

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