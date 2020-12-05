Образцы грунта с астероида Рюгу приземлились в Австралии

На юге Австралии приземлилась капсула с образцами грунта, взятого с астероида Рюгу.

Она была сброшена 5 декабря с японского межпланетного зонда «Хаябуса-2» («Сокол-2»), сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Уточняется, что образцы реголита были взяты с астероида, находящегося на расстоянии 340 млн км от Земли, японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность в 2019 году.

Валуны на Рюгу

Приземление капсулы, которое было осуществлено с помощью парашютной системы после вхождения в атмосферу Земли, зафиксировано примерно в 21:00 мск в штате Южная Австралия. К месту посадки отправилась японская поисковая группа.

После обнаружения капсулы ее доставят для вскрытия в лабораторию агентства JAXA в Японии.

© JAXA

Между тем зонд «Хаябуса-2», обогнув Землю, продолжил полет к следующему астероиду — 1998 KY26. Он находится на орбите между Землей и Марсом. Предполагается, что в 2031 году зонд совершит на него посадку для забора грунта.

Напомним, что космическая станция «Хаябуса-2» весом около 600 кг отправилась к астероиду 3 декабря 2014 года, а в конце июня 2018 года аппарат подошел к Рюгу — одному из самых загадочных астероидов в Солнечной системе.

Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Во время прошлых дистанционных исследований астрономы определили, что он похож по составу на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль о происхождении жизни на нашей планете.

Миссия по исследованию 500-метрового астроида длилась чуть больше года. 13 ноября 2019-го она была завершена. Стоимость проекта составила 260 млн долларов.