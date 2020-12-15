В ЕSА представили нового кометного перехватчика

Европейское космическое агентство (ЕSА) выбрало Thales Alenia Space в Великобритании для проведения миссии по перехвату проходящей кометы. Новый космический прибор будет отслеживать, анализировать и захватывать кометы, вышедшие из облака Оорта.

Он будет следить за объектами, которые могут быть потенциально интересны для изучения. С помощью бортовых инструментов он сможет собрать информацию об объекте и выслать данные астрономам.



Кометный перехватчик будет находиться на орбите в течение нескольких лет, ожидая появления новой кометы, пригодной для перехвата. Космический аппарат состоит из основного модуля и двух небольших зондов длиной около 30 см, которые будут развернуты, как только он окажется на пути к комете.

Благодаря большой скорости зонды смог подлететь к комете и помочь аппарату составить 3D-карту объекта. Запуск аппарата намечен на 2028 год.



Последние четыре десятилетия космические аппараты постоянно изучают объекты Солнечной системы. В 1986 году армада из пяти зондов из Европы, СССР и Японии пролетела мимо кометы Галлея, а британский зонд Джотто приблизился к ядру на расстояние 596 км.

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С тех пор зонды посетили несколько комет, взяв пробы газа и пыли, а некоторые даже приземлились на поверхность. Эти полеты требовали многих лет планирования и подготовки, поэтому все кометы, посещенные до сих пор, были с очень короткими орбитальными периодами.

Это означает, что эти кометы оставались относительно близко к Солнцу, периодически проходя через внутреннюю Солнечную систему. Но существует еще очень много комет, появление которых трудно предсказать с Земли.

Новый аппарат также поможет астрономам точнее прогнозировать появление комет, которые были бы интересны для изучения.

