Турецкие корветы и ударные беспилотники поступят на вооружение ВС Украины

Турция будет производить для армии Украины корветы и ударные беспилотники.

Соответствующее соглашение с турецкими компаниями подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

Подписание состоялось в рамках визита на Украину турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Таран заявил, что речь идет о проектах, призванных радикально усилить боевые возможности Военно-морских сил Украины для повышения безопасности в Черноморско-азовском регионе.

Как сообщается на сайте военного ведомства, в октябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию было заключено рамочное межправительственное военное соглашение и подписан меморандум между Минобороны Украины и Госагентством по вопросам оборонной промышленности Турции.

Кроме того, отмечается, что в 2019 году Киев закупил и провел испытания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По некоторым данным, сумма контракта составила 69 млн долларов.

Накануне директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что политика украинских властей приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны. По его словам, украинский народ решили «удушить» новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ.

Как писал ранее ridus.ru, украинскую экономику ожидает бюджетный кризис уже в 2021 году. В результате возникнут проблемы с зарплатами и пенсиями. По мнению главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, такой катастрофы в стране не видели с 1990-х годов. Спасти от бед может лишь новое соглашение с МВФ, да и то — ненадолго.

