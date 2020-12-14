Турецкие корветы и ударные беспилотники поступят на вооружение ВС Украины
- 14 декабря 2020, 22:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Турция будет производить для армии Украины корветы и ударные беспилотники.
Соответствующее соглашение с турецкими компаниями подписал министр обороны Украины Андрей Таран.
Подписание состоялось в рамках визита на Украину турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
Таран заявил, что речь идет о проектах, призванных радикально усилить боевые возможности Военно-морских сил Украины для повышения безопасности в Черноморско-азовском регионе.
Как сообщается на сайте военного ведомства, в октябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию было заключено рамочное межправительственное военное соглашение и подписан меморандум между Минобороны Украины и Госагентством по вопросам оборонной промышленности Турции.
Кроме того, отмечается, что в 2019 году Киев закупил и провел испытания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По некоторым данным, сумма контракта составила 69 млн долларов.
Накануне директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что политика украинских властей приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны. По его словам, украинский народ решили «удушить» новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ.
Как писал ранее ridus.ru, украинскую экономику ожидает бюджетный кризис уже в 2021 году. В результате возникнут проблемы с зарплатами и пенсиями. По мнению главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, такой катастрофы в стране не видели с 1990-х годов. Спасти от бед может лишь новое соглашение с МВФ, да и то — ненадолго.
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