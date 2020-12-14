Байден значительно опередил Трампа по числу голосов выборщиков

Американские СМИ сообщают о том, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден обошел действующего главу Белого дома Дональда Трампа по числу голосов выборщиков.

По данным NBC New York, за Байдена было отдано 146 голосов, а за Трампа — лишь 79.

Все 29 выборщиков штата Нью-Йорк поддержали демократа.



Как пишет газета Washington Post, выборщики Невады, где республиканцы пытались оспорить итоги выборов, также поддержали Байдена и принесли ему шесть голосов.

За Байдена были отданы и все три голоса выборщиков Вермонта, передает агентство Associated Press.

Согласно сведениям политологического сетевого ресурса 270towin.com, Трампу свои голоса отдали по 11 выборщиков Индианы и Теннесси, а вот в Нью-Гэмпшире с 4 голосами победил Байден.

При этом в Джорджии, где был проведен пересчет голосов, за Байдена проголосовали 16 выборщиков.

Ранее власти всех штатов и столицы уже утвердили результаты прошедших 3 ноября выборов, согласно которым Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков. Однако Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием о проведении пересчета голосов в ряде штатов. Эти иски были отклонены в том числе Верховным судом США.

Согласно последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа — 74,2 млн.

Инаугурация президента США намечена на 20 января, однако 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

Накануне стало известно, что конгрессмен от штата Алабама Моррис Брукс и несколько его коллег-республиканцев намерены предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов во время утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. «Окончательный вердикт» попытаются вынести 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Тем временем 14 декабря, как считает бывший вице-президент США Альберт Гор, станет днем окончательной победы Байдена.

