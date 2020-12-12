Верховный суд США отклонил иск Техаса по поводу фальсификаций на выборах

Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса Кена Пакстона, который оспаривал победу представителя Демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента страны. Соответствующее постановление Верховного суда было опубликовано в пятницу.

Прокурор Пакстон считает, что результаты выборов прошли с грубыми нарушениями в Техасе, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Поэтому он потребовал признать итоги выборов в вышеперечисленных штатах недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп, который участвовал в выборах от Республиканской партии, обратился в Верховный суд США с просьбой включить его в поданный прокурором Техаса иск в качестве заинтересованной стороны. Действия Техаса также поддержали власти еще 18 штатов, губернаторами которых являются республиканцами, передает ТАСС.

В пятницу, 4 декабря, юрист Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани обнародовал записи с камер наблюдения, которые зафиксировали странные манипуляции с бюллетенями при подсчете голосов на президентских выборах в Атланте, штат Джорджия.