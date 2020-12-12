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Верховный суд США отклонил иск Техаса по поводу фальсификаций на выборах

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Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса Кена Пакстона, который оспаривал победу представителя Демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента страны. Соответствующее постановление Верховного суда было опубликовано в пятницу. 

Прокурор Пакстон считает, что результаты выборов прошли с грубыми нарушениями в Техасе, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Поэтому он потребовал признать итоги выборов в вышеперечисленных штатах недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена. 

Ранее действующий президент США Дональд Трамп, который участвовал в выборах от Республиканской партии, обратился в Верховный суд США с просьбой включить его в поданный прокурором Техаса иск в качестве заинтересованной стороны. Действия Техаса также поддержали власти еще 18 штатов, губернаторами которых являются республиканцами, передает ТАСС.

В пятницу, 4 декабря, юрист Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани обнародовал записи с камер наблюдения, которые зафиксировали странные манипуляции с бюллетенями при подсчете голосов на президентских выборах в Атланте, штат Джорджия. 

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