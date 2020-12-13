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Эффективность масок для защиты от коронавируса оценили ученые

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© pixabay.com

© pixabay.com

Американские ученые оценили эффективность различных масок для защиты от коронавируса.

По результатам проведенного исследования выяснилось, что разные типы защитных средств значительно отличаются друг от друга степенью эффективности.

Например, специалисты установили, что наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95. Они эффективны на 98%.

В зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80% защиты.

При этом эксперты рекомендуют натянуть поверх маски нейлоновый чулок, что обеспечит 80% защиты. Ее можно также закрепить с помощью канцелярских резинок (78% защиты).

Если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли, эффективность возрастет с 38% до 60%.

© Pixabay

© Pixabay

Хирургические маски с завязками эффективны на 71,4%, а из бытовых масок наиболее эффективными оказались двуслойные нейлоновые маски, которые обеспечивают от 74 до 79% защиты.

Как сообщает Eurekalert, более скромный результат показали хлопковые банданы (около 50%), маски из полиэстера (почти 40%) и балаклавы из того же материала (38%). Совсем малой эффективностью отличаются маски из нетканого полипропилена (28,6%) и трехслойные хлопковые (26,5%).

Ранее ridus.ru писал о том, что специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) признали многослойные маски наиболее эффективными для остановки крошечных вирусных частиц. Такие маски могут фильтровать почти 50% частиц размером менее микрона. При этом тканевые маски могут ограничивать проникновение вирусных частиц размером менее десяти микрон.

По данным ученых Национального госпиталя Дании, степень защиты, которую дают маски, можно оценить в 15−20%.

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