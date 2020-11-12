Эксперты CDC снова поменяли свое отношение к маскам

Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали обновленное руководство, касающееся ношения масок во время пандемии. Эксперты снова изменили свое отношение к ним.

Эксперты CDC согласны с тем, что во время пандемии коронавируса нужно носить маски, так как основной способ передачи вируса — воздушно-капельный путь.

Также в CDC заявили, что тканевые маски подходят для защиты: они могут ограничивать проникновение вирусных частиц размером менее десяти микрон.

Многослойные маски более эффективны для остановки крошечных вирусных частиц. Такие маски могут фильтровать почти 50% частиц размером менее микрона.

Да, несколько раз мы меняли свои рекомендации, однако во время пандемии COVID-19 мы ведем научную работу в режиме реального времени. Изменения будут, и это нормально, — считают эксперты CDC.

Наконец, эксперты CDC сказали, что чем больше людей будут носить маски, тем большую защиту они обеспечат не только окружающим, но и себе. CDC продолжают совершенствовать и обновлять свое руководство по мере того, как пандемия прогрессирует и появляются новые исследования.

Например, в октябре ученые пересмотрели свое определение тесного контакта, включив в него многократный кратковременный контакт с инфицированным человеком, который составляет более 15 минут в течение суток.

Ранее тесным контактом называлось пребывание на расстоянии двух метров от инфицированного человека в течение 15 минут.

