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Эксперты CDC снова поменяли свое отношение к маскам

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали обновленное руководство, касающееся ношения масок во время пандемии. Эксперты снова изменили свое отношение к ним.

Эксперты CDC согласны с тем, что во время пандемии коронавируса нужно носить маски, так как основной способ передачи вируса — воздушно-капельный путь.

Также в CDC заявили, что тканевые маски подходят для защиты: они могут ограничивать проникновение вирусных частиц размером менее десяти микрон.

Многослойные маски более эффективны для остановки крошечных вирусных частиц. Такие маски могут фильтровать почти 50% частиц размером менее микрона.

Да, несколько раз мы меняли свои рекомендации, однако во время пандемии COVID-19 мы ведем научную работу в режиме реального времени. Изменения будут, и это нормально, — считают эксперты CDC.

Наконец, эксперты CDC сказали, что чем больше людей будут носить маски, тем большую защиту они обеспечат не только окружающим, но и себе. CDC продолжают совершенствовать и обновлять свое руководство по мере того, как пандемия прогрессирует и появляются новые исследования.

Например, в октябре ученые пересмотрели свое определение тесного контакта, включив в него многократный кратковременный контакт с инфицированным человеком, который составляет более 15 минут в течение суток.

Ранее тесным контактом называлось пребывание на расстоянии двух метров от инфицированного человека в течение 15 минут.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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