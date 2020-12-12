Алиев анонсировал создание в Агдаме российско-турецкого центра по Карабаху

В Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку, будет создан российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США, он отметил, что этот мониторинговый центр предусмотрен в трехстороннем заявлении от 10 ноября.

«Это показатель очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность», — цитирует азербайджанского лидера «Интерфакс».

Как отмечает агентство, 8 декабря пресс-секретарь правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Омер Челик заявил, что турецкие и российские военные готовы приступить к работе в совместном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В ходе встречи президент Азербайджана также отметил относительную стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе, но высказал беспокойство в связи с «терактами» со стороны Армении.

Как писал ранее ridus.ru, 11 ноября Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, и военнослужащие двух стран будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии».



Комментируя заявление турецкого лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва и Анкара действительно будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, но «речи о совместных миротворческих силах не шло».

Напомним, 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в конфликтный регион российских миротворцев. Соглашение было подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



10 декабря в Баку состоялся парад в честь победы Вооруженных сил Азербайджана над армянскими войсками в Нагорном Карабахе. Парад принимали совместно президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев. По площади Свободы прошли азербайджанские военнослужащие и бронетехника, а также захваченная во время боевых действий в Карабахе трофейная техника.