Трамп пообещал продолжить оспаривать в судах результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении продолжить оспаривать в судах результаты выборов.

По словам главы Белого дома, у него есть свидетельства о вбросах бюллетеней и других фальсификациях.

«У нас есть множество местных исков», — сообщил он.

«Нет, это еще не конец, — сказал Трамп в эфире Fox News. — Мы не останавливаемся и намерены продолжать двигаться вперед».

При этом Трамп признал, что времени для судебных тяжб практически не осталось. «Мы пытаемся ускорить процесс, насколько возможно, но этому есть предел, — объяснил он. — Нам отпустили очень мало времени».

На вопрос, придет ли он на инаугурацию Джо Байдена, президент не стал отвечать.

Уже более 50 исков, оспаривающих результаты выборов, были поданы после выборов Трампом и другими представителями Республиканской партии. Доказать нарушения удалось лишь в одном случае, причем они касались незначительного числа голосов. Все остальные иски были либо проиграны, либо не приняты к рассмотрению, либо отклонены или отозваны.

Накануне, 12 декабря, суд в Висконсине отклонил требования пересмотра результатов выборов, так как истец не смог показать очевидных нарушений директив местного законодательного собрания.

До этого Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса Кена Пакстона, который оспаривал победу Джо Байдена на выборах президента страны. Прокурор Пакстон считает, что результаты выборов прошли с грубыми нарушениями в Техасе, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Поэтому он потребовал признать итоги выборов в вышеперечисленных штатах недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

В пятницу, 4 декабря, юрист Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани обнародовал записи с камер наблюдения, которые зафиксировали странные манипуляции с бюллетенями при подсчете голосов на президентских выборах в Атланте, штат Джорджия.