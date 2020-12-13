найти ×
   
  • USD -0.59
    73.12
  • EUR -0.36
    88.77
СохранитьСохранено0
×

00114

Экс-игрок «Спартака» арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

Small f1a6d446e0
© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Арестован нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промес, игравший в свое время за московский «Спартак».

Его подозревают в нанесении ножевых ранений.

Как сообщает De Telegraaf, инцидент произошел в конце июля во время семейной вечеринки.

Промес подозревается в нападении с ножом на одного из гостей, который в итоге был серьезно ранен и получил травму колена.

Футболисту может грозить до четырех лет лишения свободы, если его вину докажут, пишет издание.

В нынешнем сезоне он сыграл за «Аякс» 18 матчей и забил пять мячей.

© AP/TASS

© AP/TASS

Цвета «Спартака» голландец защищал с 2014 по 2018 год. В составе этой команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной Нидерландов Промес провел 47 матчей, в которых забил семь мячей.

В конце июня 2018 года СМИ сообщили о том, что Квинси Промес был задержан на испанском острове Ибица за избиение своей супруги и нескольких очевидцев произошедшего, которые пытались успокоить спортсмена.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Бесплатный антивирус: поможет ли он защитить компьютер
017972читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые рассказали, как родители могут избежать детских капризов в магазине
2014040читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

1521048260читать позжечитаю позже

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным14 мая

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

100120437читать позжечитаю позже