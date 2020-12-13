Экс-игрок «Спартака» арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

Арестован нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промес, игравший в свое время за московский «Спартак».

Его подозревают в нанесении ножевых ранений.

Как сообщает De Telegraaf, инцидент произошел в конце июля во время семейной вечеринки.

Промес подозревается в нападении с ножом на одного из гостей, который в итоге был серьезно ранен и получил травму колена.

Футболисту может грозить до четырех лет лишения свободы, если его вину докажут, пишет издание.

В нынешнем сезоне он сыграл за «Аякс» 18 матчей и забил пять мячей.

Цвета «Спартака» голландец защищал с 2014 по 2018 год. В составе этой команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной Нидерландов Промес провел 47 матчей, в которых забил семь мячей.

В конце июня 2018 года СМИ сообщили о том, что Квинси Промес был задержан на испанском острове Ибица за избиение своей супруги и нескольких очевидцев произошедшего, которые пытались успокоить спортсмена.