Задержаны подозреваемые в хищении 122 млн рублей у клиентов Сбербанка

Сотрудники уголовного розыска МВД РФ задержали двух подозреваемых в краже более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка.

Злоумышленников удалось установить благодаря кропотливой аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников ПАО «Сбербанк», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Одним из потерпевших оказался красноярский бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в подстрекательстве к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края.

У него аферисты украли несколько миллионов рублей, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, мошенники изготавливали поддельные паспорта своих жертв, а затем предъявляли эти документы в офисах сотовой связи с просьбой перевыпустить сим-карты с номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Получив сим-карты, злоумышленники заходили в мобильный банк жертвы и переводили деньги на свой счет.

В ходе обыска у двух задержанных жителей столицы были изъяты банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты.

Уголовные дела, возбужденные по статье «Кража», расследуются в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что после звонка неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности одного из банков, доверчивая жительница Екатеринбурга перевела ему почти 440 тысяч рублей. По словам 53-летней потерпевшей, он запугал ее тем, что кто-то якобы пытается списать с ее счета деньги.