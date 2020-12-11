найти ×
   
  • USD -0.59
    73.12
  • EUR -0.36
    88.77
СохранитьСохранено0
×

-102614

Сенат США одобрил военный бюджет и санкции по «Северному потоку 2»

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Оборонный бюджет, на который грозил наложить вето действующий президент США Дональд Трамп, был одобрен Сенатом.

Документ принят большинством голосов.

Бюджет, составляющий 740 миллиардов долларов, предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, а также санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

Несмотря на угрозы Трампа наложить вето на законопроект, при таком уровне поддержки в Сенате и ранее в Палате представителей (295 голосов против 125) документ преодолеет вето президента, пишет «РИА Новости».

© Defense.gov

© Defense.gov

Как известно, Трамп выражает свое несогласие с намерением Конгресса США поменять названия военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны. По мнению сторонников этой меры, она поможет бороться с расизмом, а по мнению противников, это ненужное сведение счетов с американской историей.

В свою очередь Конгресс не поддерживает намерение Трампа ввести на законодательном уровне ответственность соцсетей и СМИ за публикуемый контент, поскольку данные меры имеют отношение не к обороне, а к личному конфликту президента с соцсетями.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
1521048260читать позжечитаю позже
Спорт
Одна на всех: российские клубы остались с единственной победой в еврокубках
-304291читать позжечитаю позже

главное


Юмор
А ты кто такой: котенок из-за занавески дал бой взрослой кошке

Мелкий шкет «быканул» и «мамка» смутилась.

67098284читать позжечитаю позже

Юмор
«Снимите меня с этой штуки»: как белка «покрутилась в колесе»13 ноября

Получилось настоящее цирковое представление.

2024868читать позжечитаю позже