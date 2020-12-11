Объявлено о возобновлении строительства «Северного потока 2»

Компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря.

Накануне вечером трубоукладочное судно «Фортуна» пришло в район достройки магистрали «Северный поток 2», находящийся примерно в 70 километрах от выхода трубы на берег Германии.

Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

«Трубоукладчик „Фортуна“ уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов)», — сообщили «Интерфаксу» в компании.

Отмечается, что все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями.

«Фортуну» сопровождают суда снабжения «Катунь» и «Балтийский исследователь», пишет агентство.

К настоящему моменту трубопровод построен более чем на 90%. Для завершения проекта осталось проложить 75 километров труб, в том числе 16 километров — в исключительной экономической зоне Германии, остальные — в Дании.

Новость о возобновлении прокладки «Северного потока 2» на территории Германии ускорила рост акций «Газпрома». На «Московской бирже» они подорожали до 198,4 рубля (+2,6%), обновив максимум с июля. Объем торгов на бирже превысил 10,517 миллиарда рублей.

Напомним, США уже не первый год выступают против строительства «Северного потока 2». Ранее страна ввела в оборонный бюджет санкции против компаний, предоставляющих суда для прокладки газопровода. После этого швейцарская Allseas отвела свои корабли из зоны возведения объекта из-за опасения ограничений со стороны Вашингтона. Строительство было приостановлено.

Недавно американское посольство в Германии призвало ФРГ и ЕС наложить мораторий на данный проект, поскольку он «направлен на то, чтобы обойти Украину и расколоть Европу».

