Посольство США в Берлине призвало наложить мораторий на «Северный поток-2»

США предпринимают отчаянные меры, что воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток-2».

В рамках этой кампании американское посольство в Германии призвало ФРГ и ЕС наложить мораторий на данный проект, поскольку он «направлен на то, чтобы обойти Украину и расколоть Европу».

«Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода», — заявила исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл.

В интервью газете Handelsblatt она подчеркнула, что подобное решение подтвердило бы намерение Европы больше не мириться с «постоянным злонамеренным поведением России».

По словам Куинвилл, «Северный поток-2» является «не просто экономическим проектом», а «политическим инструментом», направленным на то, «чтобы обойти Украину и разделить Европу».

Как сообщил ранее представитель Морского и гидрографического агентства Германии, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором «Северного потока-2», возобновит 5 декабря прокладку газопровода и, предположительно, будет использовать для этого судно «Академик Черский».

В тот же день стало известно, что баржа «Фортуна», которая, предположительно, будет достраивать газопровод «Северный поток-2», вышла в субботу утром из германского порта Висмар и движется в северо-западном направлении. В то же время российский трубоукладчик «Академик Черский» находится сейчас в 60 километрах от предполагаемого места возобновления работ по строительству «Северного потока-2», напротив южного мыса шведского острова Борнхольм.

В свою очередь Федеральное управление водными путями и судоходства Германии (BSH) сообщило, что «Фортуна» с 5 по 31 декабря будет осуществлять работы в районе мелководья Алдергрунд в германских водах Балтийского моря.

Как писал ранее ridus.ru, оператор проекта Nord Stream 2 AG на прошлой неделе заявил о возобновлении остановленного год назад строительства газопровода. Осталось достроить 2,6 км на каждой из ниток в исключительной экономической зоне Германии.

