Путин одобрил идею о регистрации иностранных IT-компаний в России

Президент России Владимир Путин поддерживает идею регистрации иностранных IT-компаний в российском правовом поле. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Над этим, безусловно, надо подумать, и я обязательно такое поручение своим коллегам в Администрации Президента и в правительстве дам. Да они, уверяю вас, и думают над этим», — сказал Путин.



Ранее исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, выступая на заседании СПЧ, попросил президента проконтролировать разработку законопроектов, которые обязали бы иностранные онлайн-платформы регистрироваться в качестве юридических лиц на территории России.

Тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений, — отметил Вышинский.

Напомним, 9 декабря Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает определенные санкции за цензуру в онлайн-пространстве. Если документ вступит в силу, то Роскомнадзор сможет ограничить доступ к уличенному в цензуре ресурсу посредством замедления трафика или в крайнем случае его заблокировать.