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Связка воздушных шаров отключила электричество в центре Мурманска

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Центр Мурманска был обесточен на некоторое время из-за попадания связки воздушных шаров на распределительное устройство.

В результате вечером 10 декабря несколько центральных улиц города остались без электричества.

В мэрии объяснили, что это произошло из-за сбоя на высоковольтной линии.

Хотя электричество отключилось ненадолго, из-за сбоя встали городские троллейбусы. Кроме того, пришлось перезапускать котельную.

«Причиной кратковременного технологического нарушения стала связка воздушных шаров. Она попала на распределительное устройство подстанции 110 кВ и вызвала короткое замыкание», — сообщила пресс-служба распределительной компании «Россети Северо-Запада» на своей странице «ВКонтакте».

© Pixabay

© Pixabay

Как писал ранее ridus.ru, 20 октября из-за аварии была полностью обесточена Тува, население которой составляет более 327 тысяч человек. Специалисты «Россетей» планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика, в результате чего произошло аварийное отключение.

В сентябре в 65 населенных пунктах Московской области из-за дождя и сильного ветра без электричества остались 2 523 человека. Обесточенными оказались 1 230 домов.

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