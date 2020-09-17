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Непогода лишила света более 2,5 тысяч жителей Подмосковья

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кадр из видео

кадр из видео

В 65 населенных пунктах Московской области из-за дождя и сильного ветра без электричества остались 2 523 человека.

Обесточенными оказались 1 230 домов.

Кроме того, из-за падения более 110 деревьев, были повреждены свыше двух десятков автомобилей.

От упавших деревьев также пострадали пять человек, трое из которых получили травмы в результате обрушения дерева на остановку в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В Бирюлево ветер поднял в воздух «ракушку» и отбросил ее на припаркованные автомобили. Этот момент попал на видео.

По данным МЧС, в отдельных районах Москвы выпало более половины месячной нормы осадков. Гроза, ливни, град и порывы ветра до 26 метров в секунду сохранятся в Московском регионе до конца этих суток.

Ранее «Ридус» писал о том, что с 21 сентября в столице ожидается наступление так называемой «золотой осени». Ее обеспечит антициклон, который будет господствовать в регионе достаточно долгое время.

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