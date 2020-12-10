Собянин сообщил, когда в Москве отменят дистанционное обучение

Дистанционный режим обучения для школьников будет отменен, когда наметится спаде заболеваемости COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что такой формат обучения не останется навечно, а речь идет о неделях или месяцах.

«Когда мы увидим хотя бы небольшой спад заболеваемости, то будем переходить на очное обучение с онлайна», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».

Градоначальник также отметил, что онлайн-режим не повлиял на качество образования. «Выпускные экзамены показали, что уровень не ухудшился по сравнению с 2019 годом», — цитирует его ТАСС.

По словам Собянина, мощности и наработки Московской электронной школы позволяют давать качественное обучение.

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Мэр добавил, что дистанционное обучение никак не влияет на призыв в армию.

В начале декабря Собянин подписал указ, которым продлил дистанционный режим обучения для учащихся 6−11-х классов столичных школ до окончания второй четверти учебного года. В соответствии с документом, у старшеклассников на это время будет заблокирован льготный проезд в общественном транспорте по социальным картам.

Напомним, с 5 по 18 октября во всех школах Москвы прошли двухнедельные каникулы. С 19 октября ученики 1—5-х классов вернулись к очному обучению, а учащиеся 6—11-х классов продолжили обучение в удаленном режиме. После этого глава города неоднократно продлевалал дистанционный формат обучения для старшеклассников, в последний раз — до 6 декабря.



Как сообщал ridus.ru, несколько сотен москвичей подписали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой, в котором родители детей, обучающихся в музыкальных и художественных школах Москвы, просят возобновить очное обучение. Они утверждают, что онлайн-обучение в подобных учебных заведениях результатов не приносят.