Москвичи обратились в Минкультуры с просьбой открыть школы искусств

Несколько сотен москвичей подписали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой, в котором родители детей, обучающихся в музыкальных и художественных школах Москвы, просят возобновить очное обучение.

Они утверждают, что онлайн-обучение в подобных учебных заведениях результатов не приносят.

Школьные преподаватели подтвердили, что дистанционно невозможно правильно ставить пальцы на инструмент и показывать, как брать дыхание.

Отчаявшись, многие родители стали расторгать договоры со школами искусств.

Одна из авторов письма Анастасия Крайнова, ребенок которой учится в 4-м классе ДМШ имени Мясковского, рассказала газете «Известия» о том, что ее сын играет на скрипке и должен правильно стоять, повернув голову определенным образом. По словам Крайновой, кисть скрипача должна быть расслаблена, а пальцы на грифе скрипке располагаться определенным образом. Соблюдать эти правила удаленно, без учителя, невозможно, отметила она.

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«Дистанционные занятия не только не заменяют для учащихся школ искусств очные занятия, но и вообще являются профанацией и грубой подделкой», — говорится в обращении к министру культуры.

Авторы письма также напоминают, что многие выпускники школ не смогут должным образом подготовиться к вступительным экзаменам в колледж искусств.

По мнению врачей, создать подходящие условия в школах искусств вполне возможно, однако безопасными могут быть не все занятия.

Ранее в Минобрнауки сообщили о переводе всех вузов Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционную форму обучения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. На удаленке студенты останутся как минимум до февраля.

Накануне выяснилось, что из российских вузов начали отчислять иностранных студентов, которые не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Позже выяснилось, что в Минобрнауки все же решили сохранить бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать на территорию России из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой из-за недостаточно хорошего качества связи.

