Названы претенденты на звание «Человек года» по версии журнала Time

Американский журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человека года 2020».

В него вошли действующий президент США Дональд Трамп, а также кандидат на пост главы Белого дома Джо Байден, о победе которого на выборах уже объявили американские СМИ.

Еще два претендента не совсем обычные, поскольку представляют собой собирательные образы.

В частности, в шорт-лист попал главный инфекционист США Энтони Фаучи, но не один, а вместе с медицинскими работниками, проявившими чудеса героизма в борьбе с пандемией коронавируса.

На звание «Человек года 2020» также претендует «Движение за расовую справедливость», развернувшееся в США после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, в 2019 году «Человеком года» по версии издания стала 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Ранее журнал Time назвал 2020 год худшим за всю историю. Обложка с соответствующим изображением была опубликована в Twitter-аккаунте издания.

В статье, посвященной обложке, кинокритик Стефани Захарек объяснила, что, хотя в истории США бывали года и похуже, однако почти никто из ныне живущих еще не переживал ничего похожего на пандемию коронавируса.