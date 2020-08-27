Что думают российские врачи и обычные люди о вакцине «Спутник V»

Специалисты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) провели опрос, в ходе которого выяснили, как ученые, медики и обычные люди относятся к первой в мире зарегистрированной вакцине «Спутник V», разработанной специалистами из Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве.

Так, большинство медиков считают вакцину качественной, а молодежь больше склоняется к тому, что российская вакцина не будет эффективна. «Ридус» пообщался с учеными и выяснил, почему многие в целом доверяют новой вакцине от коронавируса.

Довести вакцину до третьей фазы испытаний за такой короткий срок — это удивляет и одновременно настораживает. Как правило, на каждую фазу обычно уходит по 5—6 месяцев, а тут, получается, за пять месяцев мы уже приблизились к финалу. Тем не менее первые две фазы выявляют существенные побочные эффекты, а раз «Спутник V» успешно их прошел, значит, вакцина безопасна. Но не будем забывать, что впереди самая ответственная третья фаза, которая покажет, эффективна ли вообще наша вакцина, — пояснил «Ридусу» научный сотрудник ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова вирусолог Виталий Зверев.

Напомним, что вакцина получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли «Спутник-1», запущенного СССР в 1957 году. Вакцина будет вводиться двумя инъекциями с интервалом в 21 день.

На днях ФОМ провел опрос, в котором приняли участие 978 медиков и 1094 россиянина старше 18 лет. Как показал опрос, подавляющее большинство россиян (90%) в той или иной мере знают о разработке и регистрации российской вакцины от коронавируса.

ФОМ

Также почти 43% опрошенных граждан уверены, что вакцина получится отличного качества, а 14% считают, что вакцина будет неэффективна. Интересно, что старшее поколение относится к российской вакцине куда более оптимистично, чем молодежь: 53% считают вакцину высококачественной, и лишь 5% негативно настроены. Среди молодежи эти показатели распределились следующим образом: 38% против 23%.

При опросе врачей результаты были схожи: 49% уверены в качестве вакцины, 16% негативно относятся к ней.

ФОМ

Если посмотреть на ситуацию во всем мире, можно заметить, что все быстро прошли первую и вторую фазу. В этом нет ничего удивительного, так как наша задача — создать качественную вакцину, но в короткие сроки. Третья фаза будет длиться подольше, ведь выборка людей увеличивается. Вакцину будут испытывать в полевых условиях на 20, а может, и 30 тысяч людях. Конечно, могут быть выявлены какие-то побочные эффекты. Например, у одного из 1000 добровольцев повысится немного температура, а у одного из 10 000 будет покраснение на месте укола. Это нормально, — рассказал «Ридусу» доктор наук, профессор, иммунолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН.

Несмотря на то, что большинство уверены в качестве вакцины, почти четверть россиян сомневается, что прививка сможет остановить пандемию в стране. Так, среди населения в целом 50% уверены, что после массовой вакцинации эпидемия коронавируса в России закончится.

А 22% опрошенных утверждают обратное. Среди медиков ситуация примерно такая же: 50% за, 27% против.



При этом подавляющее большинство опрошенных среди населения (77%) уверены, что каждый человек должен сам решать, делать ли ему прививку, и лишь 20% высказываются за принудительную вакцинацию. Среди врачей 81% проголосовали за исключительно добровольную вакцинацию и лишь 18% считают, что прививка должна быть строго обязательной.