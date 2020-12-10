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Педиатр рассказала, стоит ли ждать вспышку детского коронавируса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Во всем мире постепенно начинается массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь собираются прививать медиков, педагогов, стариков и людей с хроническими заболеваниями.

«Ридус» решил выяснить, когда вакцина будет доступна для детей и нужно ли вообще делать прививку от коронавируса школьникам и новорожденным.

Вакцину еще нормально не протестировали на взрослых, что уж говорить о детях. Потом, важно понимать, что для маленьких детей эта вакцина не нужна, так как они практически не подвержены коронавирусу. А дети старше десяти лет — это уже другой вопрос. Но те вакцины, которые вышли сейчас, точно не стоит давать детям, не нужно экспериментировать. Еще полгода назад я бы сказала, что качественная вакцина, которую не страшно дать детям, появится лет через пять. Но сейчас я в этом сомневаюсь. Вирус диктует свои правила, и не исключено, что может произойти вспышка детского COVID-19, от которого нужна будет другая вакцина. А может, дети вообще не будут болеть, и этот вирус дан для того, чтобы взрослые пересмотрели свои взгляды на жизнь, — рассказала ridus.ru ведущая программы «ДНК» на «НТВ» педиатр Юлия Сиверцова.

На данный момент маловероятно, что вакцина для детей будет готова к началу следующей осени. Клинические испытания с участием детей только начинаются. Pfizer, работающая с немецкой компанией BioNTech, только в октябре начала тестирование вакцины против COVID-19 на детях 12 лет и старше.

Другой ведущий производитель вакцин — Moderna — объявил 2 декабря, что планирует в ближайшее время начать испытания вакцины против COVID-19 на детях в возрасте 12—17 лет.

© pixabay.com

© pixabay.com

Чем страшен COVID-19

Сейчас врачи еще до конца сами не понимают, что такое коронавирус. Ходит шутка, что если вы не знаете, чем болеете, то это COVID-19. У каждого болезнь протекает по-разному. Даже в одной семье у всех могут быть разные симптомы. Вирус очень странный. Он вызывает не только физиологические, но и психологические проблемы, — считает Юлия Сиверцова.

Коронавирус мутирует, и это абсолютно нормально. Вирусологи не раз отмечали, что мутации — это обычный процесс для любого вируса. Сейчас доказано, что коронавирус мутирует примерно так же, как и другие вирусы. Мутация — это просто изменение в геноме вируса (наборе генетических инструкций, которые содержат всю информацию, необходимую вирусу для функционирования). 

Согласно последним исследованиям, несмотря на многочисленные мутации, вирус SARS-CoV-2 не стал более трансмиссивным или заразным.

© pexels.com

© pexels.com

Забыли о календаре прививок

Из-за пандемии COVID-19 миллионы детей лишились плановых прививок от гриппа, кори, полиомиелита и других опасных болезней. Если в начале пандемии отказ от посещения поликлиник был обоснован, то сейчас забывать о плановой вакцинации не стоит, уверена педиатр.

Я понимаю, когда прививки откладывают из-за болезни. Или весной, когда было непонятно, как долго продлится карантин. Но сейчас забывать про календарь прививок точно не стоит, — пояснила ridus.ru ведущая программы «ДНК» на «НТВ» педиатр, Юлия Сиверцова.
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