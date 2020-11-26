Ученых поразило большое количество мутаций SARS-CoV-2

Большое исследование, проведенное группой генетиков из Университетского колледжа Лондона, показало, что все мутации коронавируса не несут в себе ничего опасного. Вирус не стал более трансмиссивным или заразным.

В своей работе ученые проанализировали более 10 000 мутаций вируса SARS-CoV-2.



Коронавирус, как и любой другой вирус, имеет свойство мутировать. В этом нет ничего страшного. Какие-то вирусы мутируют медленно, например, вирус кори. А какие-то, как грипп, изменяются постоянно, что доставляет массу неудобств ученым, которые ежегодно создают новую вакцину. У SARS-CoV-2 много мутаций, но мы видим, что более опасным он не становится. Ему это не нужно, так как вирус жив, пока он заражает как можно больше людей. Ему даже выгодно стать менее опасным, чтобы задержаться в нашей популяции, — пояснил ridus.ru вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Мутация — это просто изменение в геноме вируса: набор генетических инструкций, которые содержат всю информацию, необходимую вирусу для функционирования. Когда вирус реплицируется, этот набор инструкций тоже должен копироваться, но иногда возникают небольшие сбои.

В зависимости от того, где в геноме происходят ошибки, они могут оказывать негативное или положительное влияние на способность вируса выживать и размножаться. Или, как это бывает в большинстве случаев, они могут вообще не оказывать никакого воздействия.

По мнению ученых, коронавирус мутирует именно по такому сценарию.



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В новом исследовании ученые изучили базу данных геномов вирусов более чем 40 000 человек из 99 стран. Исследователи выявили 12 706 уникальных геномных мутаций, которые возникали независимо.

Повторяющиеся независимые мутации важны, потому что если одни и те же мутации возникают часто, это говорит о том, что они являются результатом адаптивного давления. Создав модель эволюционного древа коронавируса, исследователи сделали прогноз, как будут развиваться эти мутации дальше.

Исследователи не смогли обнаружить ни одной мутации, которая оказалась бы более заразной или опасной.

В ходе работы мы пришли к выводу, что до сих пор нет никаких признаков того, что SARS-CoV-2 мутировал в вариант с более высокой трансмиссивностью. Конечно, это не означает, что этого не произойдет в будущем, но вероятность такого события крайне мала, — заключили ученые.