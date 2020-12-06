Плавающие «Спруты» поступят на вооружение ВДВ России

В ближайшее время в соединения ВДВ России поступят самоходные артиллерийские установки «Спрут-СДМ1», не уступающие по огневым возможностям танкам.

В связи с этим со следующего года в 242-м учебном центре ВДВ начнется подготовка командиров установок «Спрут».

Базовая версия машины — «Спрут-СД» — была принята на вооружение в 2006 году, однако в 2010 году Минобороны РФ отказалось от этой техники. Ее критиковали за неудачную конструкцию и слабое бронирование, защищающее только от пуль.

Как рассказали газете «Известия» в военном ведомстве, «Спрут-СДМ1» — принципиально новая техника, унифицированная с новейшей БМД-4М и более мощной защитой, которая повысит ее живучесть на поле боя.

Машина полностью интегрирована с цифровой системой управления огнем. Благодаря этому не только повысилась точность стрельбы, но и стала возможной стрельба по низколетящим и малоскоростным целям, в том числе вертолетам и беспилотникам.

Кроме того, «Спрут-СДМ1» способен преодолевать водные преграды и десантироваться с самолета. По сути эта машина является легким плавающим танком с такой же 125-миллиметровой пушкой, как и у всех основных танков, рассказал изданию военный эксперт Алексей Хлопотов.

Он добавил, что у машины установлен тепловизионный прицел, благодаря чему огневые возможности стали такими же, как у новейших танков.

Таких машин, способных десантироваться и плавать, нет ни у кого, заверил эксперт.

Ранее сообщалось, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и «Буратино» планируют обновить, увеличив их огневую мощь и защищенность. Их также собираются подключить к «военному интернету».