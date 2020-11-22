«Солнцепек» и «Буратино» подключат к «военному интернету»

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и «Буратино» планируют обновить, увеличив их огневую мощь и защищенность.

Их также собираются подключить к «военному интернету».

Принципиальное решение о модернизации этих ТОС уже принято.

Как рассказали газете «Известия» источники в военном ведомстве, обновления сначала получат вновь выпущенные машины, а уже поставленные в войска системы пройдут модернизацию в процессе ремонта.

Изданию пояснили, что улучшение технических характеристик потребовалось из-за растущей дальнобойности тяжелых огнеметных систем и изменения их задач.

ТОС оборудуют не только современными цифровыми средствами связи, но и аппаратурой закрытого сегмента передачи данных, известной как «военный интернет». Благодаря этому станет возможной интеграция машин не только в разведывательно-огневые контуры, но и в самые современные автоматизированные системы управления (АСУ) тактического звена.

В будущем для этих огнеметных систем планируется адаптировать и новейшие дальнобойные боеприпасы, которые пока применяются только ТОС-2 «Тосочка».

В январе 2018 года немецкая газета Stern объявила российскую тяжелую огнеметную систему «Буратино» самым страшным оружием из тех, что группа войск РФ применяла в Сирии.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее прибытие тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в сирийскую провинцию Идлиб.



До этого ridus.ru рассказывал о том, как российские системы залпового огня с термобарическими ракетами испугали и восхитили американцев.