найти ×
   
  • USD -0.25
    76.01
  • EUR -0.08
    90.26
СохранитьСохранено0
×

002743

«Солнцепек» и «Буратино» подключат к «военному интернету»

Small f1a6d446e0
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и «Буратино» планируют обновить, увеличив их огневую мощь и защищенность.

Их также собираются подключить к «военному интернету».

Принципиальное решение о модернизации этих ТОС уже принято.

Как рассказали газете «Известия» источники в военном ведомстве, обновления сначала получат вновь выпущенные машины, а уже поставленные в войска системы пройдут модернизацию в процессе ремонта.

Изданию пояснили, что улучшение технических характеристик потребовалось из-за растущей дальнобойности тяжелых огнеметных систем и изменения их задач.

ТОС оборудуют не только современными цифровыми средствами связи, но и аппаратурой закрытого сегмента передачи данных, известной как «военный интернет». Благодаря этому станет возможной интеграция машин не только в разведывательно-огневые контуры, но и в самые современные автоматизированные системы управления (АСУ) тактического звена.

В будущем для этих огнеметных систем планируется адаптировать и новейшие дальнобойные боеприпасы, которые пока применяются только ТОС-2 «Тосочка».

В январе 2018 года немецкая газета Stern объявила российскую тяжелую огнеметную систему «Буратино» самым страшным оружием из тех, что группа войск РФ применяла в Сирии. 

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее прибытие тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в сирийскую провинцию Идлиб.

До этого ridus.ru рассказывал о том, как российские системы залпового огня с термобарическими ракетами испугали и восхитили американцев.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
24243400читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
66119928читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Не бывает невыполнимых миссий»: коты-ниндзя снова в деле

Пройти по карнизу, влезть в окно и выбраться из клетки – плевое дело!

504964читать позжечитаю позже

Животные
Миссия невыполнима-2: новые авантюры котов попали на видео12 октября

Наши коты остаются инопланетянами и чудаками, совершая немыслимое.

16023351читать позжечитаю позже