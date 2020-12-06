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Аналитики назвали число банков, которым грозит ликвидация в 2021 году

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© Википедия

© Википедия

В следующем году могут закрыться десятки российских банков.

Об этом свидетельствуют подсчеты «Национальных кредитных рейтингов» (НКР).

Вполне вероятно, что некоторые ликвидации будут добровольными.

Аналитики считают, что причиной закрытия может стать не только отзыв лицензии Центробанком, поскольку период такого массового ухода кредитных организаций с рынка уже завершен. Скорее всего, ликвидация будет вызвана желанием владельцев некоторых банков избавиться от своих активов.

По данным ЦБ, за последние семь лет количество банков в России сократилось с 956 до 372, отмечает ФАН. Главным образом лицензии отзывались из-за нарушения закона об отмывании денег, высокорискованной кредитной политики и низкого объема активов.

Эксперты предполагают, что в 2021 году число отозванных или добровольно сданных лицензий составит около тридцати. Причем основная доля закрытий придется на принудительный отзыв. Впрочем, не исключается и добровольная сдача лицензии, в том числе в результате сделок по слиянию или поглощению кредитных организаций.

В начале марта рейтинговое агентство «Эксперт РА» предупредило, что до конца 2020 года около 10% российских кредитных организаций могут лишиться банковской лицензии.

В апреле ЦБ аннулировал лицензии управляющей компании «Еврофинансы», а также квалификационные аттестаты ее руководителей за неоднократные нарушения законодательства о рынке ценных бумаг.

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