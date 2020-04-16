Центробанк аннулировал лицензии управляющей компании «Еврофинансы»

Лицензии управляющей компании «Еврофинансы», а также квалификационные аттестаты ее руководителей аннулированы Центробанком России за неоднократные нарушения законодательства о рынке ценных бумаг. Общество должно прекратить свою деятельность до 15 июля 2020 года.

«Банк России 16 апреля принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданные акционерному обществу „Управляющая компания „Еврофинансы““», — цитирует РИА Новости текст сообщения ЦБ.

В Центробанке отметили, что действие лицензии прекращается с 16 июля. УК «Еврофинансы» предписано до 15 июля остановить любую профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Исключение сделано для действий, которые связаны с прекращением обязательств перед клиентами.

Решением ЦБ России за нарушения закона аннулированы квалификационные аттестаты заместителя генерального директора по контролю УК «Еврофинансы» Вячеслава Рубцова и Максима Ефимова, который осуществлял функции единоличного исполнительного органа компании.

Также аннулированы квалификационные аттестаты заместителя гендиректора — контролера АО «ИК „Еврофинансы“» Жанны Дьяченко и Александра Снежко, который выполнял функции единоличного исполнительного органа АО «ИК „Еврофинансы“».