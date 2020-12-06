Чубайс отметил свое назначение выстрелом из пушки

Анатолий Чубайс, покинувший пост главы «Роснано», отпраздновал свое новое назначение выстрелом из пушки в Петропавловской крепости Петербурга.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями.

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости!» — написал Чубайс на своей на своей странице в Facebook в комментарии к опубликованной фотографии.

Он добавил, что вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал это фото так: «Похожа на гаубицу 122 мм, Д-30. По военной специальности нас на таких учили».

Другие пользователи соцсетей предложили Чубайсу выстрелить с «Авроры» по Зимнему дворцу.





Как писал ранее ridus.ru, ученый-востоковед, экономист, и политолог Евгений Сатановский назвал «гениальным» решение президента Владимира Путина назначить Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями.



Напомним, Анатолий Чубайс получил новую должность после увольнения с поста главы госкомпании «Роснано», работа которой была признана недостаточно эффективной. Комментируя новость, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что на новом посту Чубайс не будет считаться госслужащим и сотрудником Администрации президента, а его работой будет налаживание связей с международными организациями, входящими в систему ООН.



Большая часть пользователей Сети встретила эту новость с недовольством.

