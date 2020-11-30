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Санду отказалась признавать долг Молдавии за газ перед Россией

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© instagram.com

© instagram.com

Кишинев отказывается признавать долг за российский газ, поставленный Приднестровью, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду.

По ее словам, на правом берегу Днестра долгов «Газпрому» почти нет, поскольку Молдавия исправно платила за энергоресурс.

При этом Санду утверждает, что «на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой».

«И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — цитирует политика РБК.

Она добавила, что этот вопрос представляет собой большую проблему, которую надо решать.

Санду указала на то, что общий размер долга составляет сейчас около 7,5 млрд долларов.

Как отмечает газета «Известия», 18 ноября политик заявила, что приложит все возможные усилия для построения позитивных отношений с Москвой.

Майя Санду © Валерий Шарифулин/ТАСС

Майя Санду © Валерий Шарифулин/ТАСС

Однако 27 ноября Санду заявила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских миротворческих войск из непризнанного Приднестровья. В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что согласно мандату миротворческой операции, российские солдаты находятся на территории Приднестровья до момента «выхода на политические договоренности об урегулировании конфликта».

На прошедших в Молдавии президентских выборах Майя Санду одержала победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре с результатом 57,7% голосов.

До этого она была премьер-министром Молдавии и председателем партии «Действие и солидарность».

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Колыбель для кошки: не найти игрушки лучше маминого хвоста

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© Twitter

© Twitter

Прекрасная пора детства! Что может быть лучше, чем ощущать себя центром Вселенной, существом, которое все любят и о котором все заботятся? И ничего нет на свете прекраснее ласковой мамы! И ее хвоста!

Забавную колыбель для юной кошки устроил автор этого ролика. Котенок и мама, похоже, получают истинное наслаждение.

Глядя на них, умиляется и зритель, возможно вспоминая, что висело над его кроваткой в младенчестве.

Однако, случись какая неприятность, кошка проявит совсем иные качества. Ей не составит труда схватить дитя и совершать головокружительные прыжки, держа его в зубах.

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