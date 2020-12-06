Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID

Коронавирус может отступить в России в конце следующего года, полагает главврач московской больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

По его прогнозам, ближе к лету 2021 года произойдет ослабление пандемии.

Основанием для такого он назвал начало вакцинации и значительное количество россиян, которые соприкоснутся с вирусом к тому времени.

«Поэтому, я думаю, к окончанию 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — приводит «РИА Новости» слова Вечорко, сказанные в эфире канала «Россия 1».

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов спрогнозировал вероятное завершение пандемии COVID-19 в 2021 году.

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

По его мнению, острый период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется постоянный рост числа заразившихся, а власти большинства стран вводят различные ограничения, завершится, как только переболеет значительное количество населения и сформируется достаточный коллективный иммунитет благодаря массовой вакцинации.

Согласно последним данным, суточный прирост заражений COVID-19 в России впервые превысил 29 тысяч: утром 6 декабря оперштаб сообщил о 29 039 новых случаях (вчера было 28 782). Умерли 457 человек с коронавирусом.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заразившихся COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, а количество летальных исходов достигло 1 507 018.