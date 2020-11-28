Объявлено о сроках возобновления строительства «Северного потока-2»

После продолжительной паузы, которая длилась с конца 2019 года, строительство газопровода «Северный поток-2» возобновится 5 декабря.

В связи с этим управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов судов о необходимости соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море.

Как сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG, именно в этом месте заканчиваются две ветки строящихся трубопроводов.

Ранее ridus.ru писал о том, что российский трубоукладчик «Академик Черский», который может принять участие в строительстве «Северного потока-2», завершил переход из германского порта Мукран в Калининград и встал на рейде Куршской косы.

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Вслед за трубоукладчиком порт Мукран, где находится логистический терминал стройки, покинули два российских вспомогательных судна — «Умка» и «Финвал».

Кроме того, к берегам Калининграда подошел танкер «Портовый», предназначенный для работы в качестве морского накопителя сжиженного природного газа.

Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции против участников «Северного потока-2», потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

После этого в «Газпроме» заявили, что Россия достроит трубопровод, завершенный к тому времени на 94%, своими силами.

Недавно поддержку проекту строительства газопровода «Северный поток-2» выразили представители всех фракций Бундестага ФРГ, кроме «Зеленых». За предложение фракции «Альтернатива для Германии» к комитету по экономике и энергетике проголосовали 546 депутатов, против — 83 человека, а один воздержался.