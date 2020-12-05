Поклонники присылают бедствующему Антону Макарскому деньги и еду

Популярный актер и певец Антон Макарский пожаловался на финансовые трудности в связи пандемией коронавируса и рассказал о том, что помогает ему с ними справляться.

Он сообщил, что продолжает выступать вместе с женой Викторией, однако теперь дает концерты в онлайн-формате.

По его словам, из-за невысокой цены на билеты им удается сохранить около 70% прежних доходов.

В эфире «Русского радио» артист также признался, что после выступлений оба чувствуют себя как выжатые лимоны, так как нет здорового обмена энергией со зрителями.

Кроме того, супруги рассказали, что некоторые поклонники оказывают им финансовую помощь. «Нам стали присылать деньги из Канады, Америки, Германии. Просто так», — приводит слова Виктории «РИА Новости».

Она добавила, что им также присылают огурцы и прочие соленья, а они делятся этими гостинцами с многодетными соседями.

Пользователи Сети не выразили своего сочувствия артистам.

А пенсионерам как выжить!

Побирушки беспринципные. Они там почти все такие в шоу-бизнесе.

Это те, которые на канале Спас строили из себя супер-пупер верующих и ездили по монастырям? Ну так Господь терпел и им велел.

Ранее концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что пандемия коронавирусной инфекции оставила большинство отечественных артистов без работы и денег. Некоторые из них записывают новые песни, однако не могут их продвинуть из-за закрытия концертных площадок и других ограничительных мер.

Некоторым звездам пришлось снизить свои гонорары. Например, Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум раньше просили за свои выступления на частных праздниках в районе 3,5 миллионов рублей, однако из-за ограничительных мер им пришлось сократить суммы вдвое.

В свою очередь популярная юмористка Елена Воробей заявила, что многие не подозревают, с какими трудностями пришлось столкнуться артистам во время пандемии коронавируса. «По факту нам предложили жить на 25%", — возмутилась она.