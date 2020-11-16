«Нам предложили жить на 25%»: Елена Воробей попросила льготы для артистов

Популярная юмористка Елена Воробей заявила, что многие не подозревают, с какими трудностями пришлось столкнуться артистам во время пандемии коронавируса.

По ее словам, некоторые заблуждаются, считая артистов «небожителями», которым все достается бесплатно.

Воробей заверила, что у артистов тоже есть долги, им также нужно помогать родителям и содержать семьи.

«И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации», — призналась она в интервью телеканалу «Звезда».

Заслуженная артистка РФ пояснила, что невозможно работать на четверть зала, так как есть постоянные расходы, которые не зависят от количества зрителей. Она уточнила, что много денег уходит на аренду помещения, оплату аппаратуры и гардеробных.

«По факту нам предложили жить на 25%", — резюмировала Воробей.

© Артем Геодакян/ТАСС

Она выразила свое возмущение по поводу отсутствия помощи артистам. «Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас», — призвала Воробей.

Артистка также сообщила, что не собирается отказываться от съемок в новогодних шоу, и подчеркнула, что звездам не платят за участие в «голубых огоньках».

«Мы в них снимаемся бесплатно ради праздника, ради того, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с дорогими зрителями», — заключила она.

В Сети не поддержали сетующую на тяжелую долю артистов Воробей. «Еще одна голодающая нарисовалась. Сразу вспоминается басня гениального Крылова про Стрекозу и Муравья…», — написал один из пользователей.

Как сообщал ранее ridus.ru, певец Валерий Меладзе опубликовал на своей странице в Instagram обращение к представителям российского шоу-бизнеса, в котором призвал их объявить бойкот новогодним «голубым огонькам» на телеканалах страны в знак протеста против бедственного положения артистов эстрады, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса.

Призыв артиста к бойкоту новогодних программ встретил резкое неприятие ряда коллег, например, Юрия Лозы. А партия «Коммунисты России» и вовсе подала на Меладзе жалобу в полицию за «призывы к массовым беспорядкам, саботажу».

