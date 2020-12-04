Объявлены сроки испытаний многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

В «Роскосмосе» объявили, что уже в 2025 году может состояться пуск ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью и метановым двигателем.

Выступая на форуме «Космостарт», исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о ходе реализации проекта ракеты-носителя.

Он отметил, что параллельно ведется работа по созданию двигателя для этой ракеты.

«Это отдельный контракт с воронежским конструкторским предприятием „КБ Химавтоматики“ и полет может быть выполнен на горизонте 2025−2026 гг.», — цитирует Блошенко ФАН.

Как отмечает издание, перед конструкторами стоит задача сделать ракету максимально надежной и безопасной, поскольку «Амур-СПГ» планируется использовать для коммерческих запусков.

В «Роскосмосе» сообщили, что двигатель ракеты позволит использовать ее до ста раз, а летные испытания намечены на 2026 год.

Ранее стало известно, что пуск российской тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк перенесен с ноября на декабрь. Первоначально запуск был запланирован на 28 ноября, но теперь должен состояться на две недели позже — 11 декабря.

Накануне в «Роскосмосе» назвали «слезами» размер прибыли от контрактов с NASA.