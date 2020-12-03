«Слезы»: в «Роскосмосе» назвали размер прибыли от контрактов с NASA

Ежегодной прибыли от доставки американских астронавтов на МКС не хватило бы даже на запуск одной ракеты в год, утверждают в «Роскосмосе».

В ведомстве заявили, что для контрактов такого уровня и 10−20% уже очень неплохо, то есть речь идет о сумме в 400−800 миллионов долларов до уплаты налогов.

При этом не стоит забывать, что это сумма за 16 лет, а, следовательно, можно говорить о 25−50 миллионах долларов в год без учета уплаты налогов.

«С точки зрения обывателя, суммы огромные, с точки зрения космонавтики — слезы, этого не хватит на один запуск ракеты-носителя „Союз“, даже без учета полезной нагрузки», — сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

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Так в госкорпорации отреагировали на публикацию в Telegram-канале «Незыгарь», автор которой задается вопросом, на что ушли полученные «Роскосмосом» с 2005 года 4 миллиарда долларов от NASA.

В сообщении «Роскосмоса» подчеркивается, что эта сумма — выручка, а не прибыль. На эти деньги оказывались услуги по обучению астронавтов, созданию пилотируемых космических кораблей и скафандров, а также доставке астронавтов на МКС. При этом норма прибыли у этих контрактов многократно проверялась специалистами из NASA и их внутренним аудитом.

Ранее стало известно, что оператор российского сегмента МКС РКК «Энергия» выступила с инициативой отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и создать в России национальную станцию.

Летчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с ridus.ru предположил, к каким последствиям приведет такое решение. Космонавт также оценил потенциал России для создания собственной космической станции.