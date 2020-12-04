В Россию не могут попасть около трети иностранных студентов

На территорию РФ не имеют возможности въехать около трети иностранных студентов российских вузов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, учебные заведения проводят с ними индивидуальную работу.

Глава Минобрнауки назвал обучение иностранных студентов «одной из болевых точек», поскольку в настоящее время в российских вузах обучаются более 300 тысяч граждан других государств.

«Примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию», — цитирует Фалькова «РИА Новости».

Он отметил, что с подобными проблемами столкнулись все страны, и решения везде одинаковые — либо учебные заведения закрываются и студенты переводятся на удаленное обучение, либо вузы продолжают работу в смешанном формате с соблюдением повышенных требований к санитарно-эпидемиологическому контролю.

Министр добавил, что для иностранных студентов организовано удаленное обучение, однако из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи, не всегда удается добиться желаемого результата.

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Ранее в Минобрнауки сообщили о переводе всех вузов Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционную форму обучения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. На удаленке студенты останутся как минимум до февраля.

Также стало известно, что из российских вузов начали отчислять иностранных студентов, которые не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Позже выяснилось, что в Минобрнауки все же решили сохранить бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать на территорию России из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой из-за недостаточно хорошего качества связи.